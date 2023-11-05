Родителям рассказали, что делать, если осенью ребёнок вялый и часто болеет

Если ребёнок по осени часто простывает и постоянно чувствует себя утомлённым, имеет смысл проверить его кровь на гомоцистеин, гемоглобин и витамин D. Об этом рассказала отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

"Повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые необходимы для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок", — объяснила врач "Газете.ru".

Если врач выявит низкий уровень гемоглобина и ферритина, то, вероятно, речь идёт о дефиците железа у ребёнка. Такие проблемы могут стать причиной развития анемии, предупредила врач. Кроме того, по её словам, из-за уменьшения светового дня осенью не помешает сдать анализы на витамин D.

При этом Тишанская оговорилась, что если ребёнок чувствует себя нормально и не болеет каждый месяц, то и надобности проверять все эти показатели нет.