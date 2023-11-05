В Италии внимательный дайвер обнаружил на дне моря рекордный клад древних римлян

На побережье итальянской Сардинии учёные обнаружили в море клад с древнеримскими монетами, сообщили в Министерстве культуры Италии.

Отмечается, что такая находка может стать рекордной. По первым подсчётам, были найдены около 50 тысяч бронзовых монет IV века нашей эры, а также стенки амфор, произведённых в Африке.

О кладе исследователям сообщил дайвер, который во время погружения увидел отблеск металлических предметов на небольшой глубине рядом с берегом.

"Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы. Операции по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят нам расширить и углубить наши знания о контексте находок, из которых ещё можно получить много информации", — сообщили в итальянском ведомстве.