В Киеве полицейский избил военного с контузией, задержанного в комендантский час

В Киеве полицейский избил военного, задержанного во время комендантского часа. Кадры публикует местное издание "Страна.ua", также об этом сообщила местная полиция.

В Киеве полицейские задержали военных во время комендантского часа. Видео © Главное управление Национальной полиции в Киеве

Всё произошло в ночь на 3 ноября в Шевченковском районе украинской столицы. На опубликованных кадрах видно, что патрульные из-за нарушения комендантского часа остановили мужчину в штатском, однако тот представился участником боевых действий. Через мгновение появился ещё один военный, однако настроен он был весьма агрессивно. Более того, по данным полиции, был пьян. В итоге обоих задержали.

Также на распространившиеся в Сети кадры попало происходившее в самом райотделе. На кадрах полицейский заталкивает мужчину в форме в помещение и валит на пол с криком: "У тебя проблема?" Позже оказалось, что у избитого военного была контузия. Как заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, перед задержанием он возвращался из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии.

"Что привело к конфликту и его детальные обстоятельства, сможем более подробно сказать после всех мероприятий проверки. Поддерживаем связь с национальной полицией, чтобы всё было объективно", — приводит его слова "Страна.ua".