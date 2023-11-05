Блинкен покинул сектор Газа после переговоров с палестинским президентом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в административный центр Палестины, город Рамалла, где встретился с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Об этом говорит телеканал Al Mayadeen.

Американский госсекретарь США не стал делать никаких заявлений после состоявшихся переговоров, как и Аббас. Но, по сведениям журналистов, палестинский лидер заявил посланнику из США о необходимости немедленного прекращения огня и разрешения на въезд гуманитарной помощи в сектор Газа.