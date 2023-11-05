Блинкен покинул сектор Газа после переговоров с палестинским президентом
Госсекретарь США Блинкен встретился с президентом Палестины в Рамалле
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в административный центр Палестины, город Рамалла, где встретился с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Об этом говорит телеканал Al Mayadeen.
Американский госсекретарь США не стал делать никаких заявлений после состоявшихся переговоров, как и Аббас. Но, по сведениям журналистов, палестинский лидер заявил посланнику из США о необходимости немедленного прекращения огня и разрешения на въезд гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинская национальная администрация стала бы лучшим вариантом для сектора Газа. По его мнению, ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять анклавом.
ТАСС / AP / Ronaldo Schemidt