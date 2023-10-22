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22 октября, 14:04

США обвинили в руководстве войной против Палестины

Глава ХАМАС за рубежом Машаль: Именно США руководят войной против Палестины

Именно США руководят войной против Палестины. Об этом заявил глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Его сообщение опубликовали аккаунты движения в соцсетях.

"Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", подчеркнул Машаль.

По его словам, оккупанты в лице Израиля хотят не только сокрушить палестинскую организацию, но и уничтожить народную поддержку данного движения. Машаль добавил что ХАМАС "участвовало в пяти войнах против Израиля и смогло стойко противостоять ему".

За сутки в секторе Газа из-за обстрелов со стороны Израиля погибли 117 детей

За сутки в секторе Газа из-за обстрелов со стороны Израиля погибли 117 детей

Ранее Лайф рассказывал, что США распространили проект резолюции СБ ООН, где прописаны пункты осуждения ХАМАС и признания за Израилем права на самооборону. Однако в этом документе отсутствует информация о прекращении огня.

Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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