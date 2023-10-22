США обвинили в руководстве войной против Палестины

Именно США руководят войной против Палестины. Об этом заявил глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Его сообщение опубликовали аккаунты движения в соцсетях.

"Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием", — подчеркнул Машаль.

По его словам, оккупанты в лице Израиля хотят не только сокрушить палестинскую организацию, но и уничтожить народную поддержку данного движения. Машаль добавил что ХАМАС "участвовало в пяти войнах против Израиля и смогло стойко противостоять ему".

Ранее Лайф рассказывал, что США распространили проект резолюции СБ ООН, где прописаны пункты осуждения ХАМАС и признания за Израилем права на самооборону. Однако в этом документе отсутствует информация о прекращении огня.