За сутки в секторе Газа из-за обстрелов со стороны Израиля погибли 117 детей
Минздрав Газы: За сутки из-за ударов Израиля погибло 266 человек
В секторе Газа за сутки из-за обстрелов со стороны Израиля погибло 266 человек. Об этом сообщили в Минздраве Газы. Уточняется, что среди погибших 117 детей. Всего с начала обострения конфликта погибло более 4600 палестинцев.
"Израильские оккупанты за последние 24 часа совершили 24 массовых убийства, унеся жизни 266 человек, в том числе 117 детей, большинство из которых были с юга сектора Газа", — сказано в сообщении.
Уточняется, что за период с 7 октября из-за израильских атак в секторе Газа погибло свыше 4600 палестинцев. Ранения получили ещё 14 245 человек. Среди погибших — 1873 ребёнка, а также более тысячи женщин и 187 пожилых людей.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Число людей, которых удерживает в качестве заложников радикальная палестинская группировка ХАМАС, составляет до 212. Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе.
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