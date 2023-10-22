За сутки в секторе Газа из-за обстрелов со стороны Израиля погибли 117 детей

В секторе Газа за сутки из-за обстрелов со стороны Израиля погибло 266 человек. Об этом сообщили в Минздраве Газы. Уточняется, что среди погибших 117 детей. Всего с начала обострения конфликта погибло более 4600 палестинцев.

"Израильские оккупанты за последние 24 часа совершили 24 массовых убийства, унеся жизни 266 человек, в том числе 117 детей, большинство из которых были с юга сектора Газа", — сказано в сообщении.