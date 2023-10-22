В секторе Газа назвали число жителей, покинувших дома из-за обострения конфликта

После начала обострения конфликта на Ближнем Востоке свои дома в секторе Газа покинули уже 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства анклава, связанного с палестинским движением ХАМАС.

"70% населения сектора Газа, 1,5 миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, они живут в центрах приёма", — говорится в сообщении.