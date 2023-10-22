В секторе Газа назвали число жителей, покинувших дома из-за обострения конфликта
Число покинувших дома жителей сектора Газа достигло 1,5 миллиона
После начала обострения конфликта на Ближнем Востоке свои дома в секторе Газа покинули уже 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства анклава, связанного с палестинским движением ХАМАС.
"70% населения сектора Газа, 1,5 миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, они живут в центрах приёма", — говорится в сообщении.
Накануне Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе. В связи с этим пресс-секретарь Минобороны еврейского государства Даниэль Хагари вновь призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,6 тысячи. Ещё более 14 тысяч человек получили ранения. В Израиле же погибло около 1,5 тысячи человек, число пострадавших превысило пять тысяч.
Getty Images / Ahmad Hasaballah