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22 октября, 12:02

В секторе Газа назвали число жителей, покинувших дома из-за обострения конфликта

Число покинувших дома жителей сектора Газа достигло 1,5 миллиона

После начала обострения конфликта на Ближнем Востоке свои дома в секторе Газа покинули уже 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства анклава, связанного с палестинским движением ХАМАС.

"70% населения сектора Газа, 1,5 миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, они живут в центрах приёма", — говорится в сообщении.

Накануне Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе. В связи с этим пресс-секретарь Минобороны еврейского государства Даниэль Хагари вновь призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

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Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,6 тысячи. Ещё более 14 тысяч человек получили ранения. В Израиле же погибло около 1,5 тысячи человек, число пострадавших превысило пять тысяч.

Обложка ©

Getty Images / Ahmad Hasaballah

Наталья Исакова
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