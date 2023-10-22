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22 октября, 09:08

Армия Израиля уточнила число заложников ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет 212 человек

Число людей, которых удерживает в качестве заложников радикальная палестинская группировка ХАМАС, составляет до 212. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга.

"На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", — подчеркнул он.

21 октября в секторе Газа в заложниках у радикальной палестинской организации ХАМАС числилось 210 человек.

Гутерриш потребовал прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников

Гутерриш потребовал прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников

Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. Позднее стало известно, что ХАМАС освободило заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi

Дарья Нарыкова
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