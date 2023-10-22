Армия Израиля уточнила число заложников ХАМАС

Число людей, которых удерживает в качестве заложников радикальная палестинская группировка ХАМАС, составляет до 212. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга.

"На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", — подчеркнул он.