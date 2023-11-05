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5 ноября, 11:54

ВСУ лишились свыше 60 бойцов после провальной попытки атаковать на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 60 бойцов на Краснолиманском направлении

Более 60 человек потеряла украинская армия в результате неудачной попытки наступать на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под огонь ВС РФ попали бойцы 15-го полка Нацгвардии Украины, а также техника и живая сила 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны. В итоге помимо потери солдат украинская армия также осталась без бронемашины и двух автомобилей на этом направлении.

ВСУ потеряли до 125 военных и две гаубицы под Купянском

ВСУ потеряли до 125 военных и две гаубицы под Купянском

Накануне Лайф писал об успехах Российской армии на Донецком направлении СВО. Так, за сутки бойцам ВС РФ удалось уничтожить один танк Leopard и лишить ВСУ до 140 военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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