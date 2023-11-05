ВСУ лишились свыше 60 бойцов после провальной попытки атаковать на Краснолиманском направлении
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 60 бойцов на Краснолиманском направлении
Более 60 человек потеряла украинская армия в результате неудачной попытки наступать на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, под огонь ВС РФ попали бойцы 15-го полка Нацгвардии Украины, а также техника и живая сила 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны. В итоге помимо потери солдат украинская армия также осталась без бронемашины и двух автомобилей на этом направлении.
Накануне Лайф писал об успехах Российской армии на Донецком направлении СВО. Так, за сутки бойцам ВС РФ удалось уничтожить один танк Leopard и лишить ВСУ до 140 военнослужащих.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ