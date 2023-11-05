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Опубликовано 5 ноября 2023, 12:01

Российские силы ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, они были сбиты у населённых пунктов Кременная, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, а также у Энергодара и Токмака в Запорожье.

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Также за это время украинская армия потеряла более 60 военных в результате неудачной попытки наступать на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, под огонь ВС РФ попали бойцы 15-го полка Нацгвардии Украины, а также техника и живая сила 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Николь Вербер
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