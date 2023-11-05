Российские силы ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, они были сбиты у населённых пунктов Кременная, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, а также у Энергодара и Токмака в Запорожье.