Российские силы ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" за сутки
Российские средства ПВО за сутки перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, они были сбиты у населённых пунктов Кременная, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, а также у Энергодара и Токмака в Запорожье.
Также за это время украинская армия потеряла более 60 военных в результате неудачной попытки наступать на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, под огонь ВС РФ попали бойцы 15-го полка Нацгвардии Украины, а также техника и живая сила 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны.
ТАСС / Алексей Павлишак