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Опубликовано 5 ноября 2023, 12:02

Названы самые кровавые участки фронта в ДНР, где за сутки полегло более 130 бойцов ВСУ

Украинская армия потеряла до 135 бойцов на Южно-Донецком направлении

Украинская армия понесла тяжёлые потери на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Согласно подсчётам Минобороны России, непросто ВСУ пришлось в боях у Новомихайловки, Никольского, Сладкого и Старомайорского, где противник лишился до 135 военнослужащих, боевой машины пехоты и двух автомобилей.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское ДНР, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое и Старомайорское ДНР", — сказано в сообщении.

ВСУ лишились свыше 60 бойцов после провальной попытки атаковать на Краснолиманском направлении
ВСУ лишились свыше 60 бойцов после провальной попытки атаковать на Краснолиманском направлении

Накануне Лайф писал об успехах Российской армии на Донецком направлении СВО. Так, за сутки бойцам ВС РФ удалось уничтожить один танк Leopard и лишить ВСУ до 140 военнослужащих.

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ТАСС / Александр Полегенько

Андрей Бражников
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