Украинская армия понесла тяжёлые потери на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Согласно подсчётам Минобороны России, непросто ВСУ пришлось в боях у Новомихайловки, Никольского, Сладкого и Старомайорского, где противник лишился до 135 военнослужащих, боевой машины пехоты и двух автомобилей.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское ДНР, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое и Старомайорское ДНР", — сказано в сообщении.