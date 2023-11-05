Прохор Шаляпин вывел из себя комика на "Звёздах в Африке" и чуть не получил по лицу

Российский певец Прохор Шаляпин на реалити-шоу "Звёзды в Африке" спровоцировал на драку комика Александра Пташенчука. Причиной конфликта двух звёзд стал спор на лобном месте, где вечером собираются участники проекта, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Прохор Шаляпин и Александр Пташенчук на лобном месте в проекте "Звёзды в Африке". Фото © t.me / Прохор Шаляпин

В прошлом выпуске из шоу ушёл коллега Пташенчука — юморист Михаил Стогниенко, и тот решил шуткой поддержать товарища по команде КВН. Звезда шоу "Однажды в России" принёс его фотографию и пошутил про "исчезновение мальчика", однако в монолог поспешил влезть Шаляпин. Музыкант перебил артиста и посоветовал ему начать пить таблетки, заявив, что Стогниенко — никакой не мальчик, а "упитанный мужчина".

Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает ещё и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Длинная тупая палка. Я не знаю, как его ещё назвать. Только вставать и бить его Александр Пташенчук