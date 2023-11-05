Польский пограничник ранил мигранта на границе с Белоруссией

Польский солдат ранил нелегала на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в окружной прокуратуре Белостока.

"Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией. Инцидент произошёл на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь", — говорится в сообщении.

Заместитель прокурора по военным делам района Белосток-Север Радослав Вишенко рассказал, что инцидент произошёл в результате несчастного случая, а именно "спотыкания солдата".

После выяснения тяжести ранений у мигранта пограничнику грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Сообщается, что за минувшие сутки нелегально бежать из Белоруссии пытался 61 человек.