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5 ноября, 13:30

Польский пограничник ранил мигранта на границе с Белоруссией

Польский солдат ранил нелегала на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в окружной прокуратуре Белостока.

"Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией. Инцидент произошёл на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь", — говорится в сообщении.

Заместитель прокурора по военным делам района Белосток-Север Радослав Вишенко рассказал, что инцидент произошёл в результате несчастного случая, а именно "спотыкания солдата".

После выяснения тяжести ранений у мигранта пограничнику грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Сообщается, что за минувшие сутки нелегально бежать из Белоруссии пытался 61 человек.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия и Белоруссия объединились, якобы чтобы нападать на польскую территорию при помощи мигрантов. По его словам, Москва и Минск "цинично используют" беженцев, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, а также в целом в ЕС.

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Александра Мышляева
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