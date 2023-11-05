Израиль оценил войну с ХАМАС более чем на 50 миллиардов долларов

В Минфине Израиля считают, что война с ХАМАС будет стоить $51 млрд. Однако там заметили, что такие прогнозы слишком оптимистичные и, вероятнее всего, быстро вернуть страну в довоенное состояние не получится.

В ведомстве посчитали, что война с ХАМАС будет стоить Израилю 200 млрд шекелей (или $51 млрд, 10% ВВП), пишет Calcalist, отмечая, что прогноз в Минфине считают оптимистичным. Однако такой исход получится, если конфликт продлится до года, а 350 тысяч резервистов сразу вернутся к работе.

В ведомстве сравнили затраты на войну с расходами на пандемию. Тогда страна потратила 160 млрд шекелей (или $40,8 млрд по нынешнему курсу). Отмечается, что эпидемия продолжалась два года, а после её окончания люди сразу вернулись на работу, поэтому страна смогла быстро восстановиться. Минфин сообщил, что в случае с войной так быстро вернуться в форму Израиль не сможет.

"Здесь нет никакой искусственной приостановки [экономики], есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают", — пояснило ведомство.

В Минфине рассказали, что больше всего затрат придётся на сферу безопасности, а расходы на оборону составят 100 млрд шекелей, причём большая часть расходов связана с резервистами, численность которых будет уменьшаться.