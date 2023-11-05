Украинская армия переходит на контрактную основу

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ об утверждении войсковой кадровой политики до 2028 года. Документ подразумевает гарантии обеспечения войск человеческим ресурсом на протяжении всего конфликта с Россией, взаимодействие с НАТО и полный переход армии на контрактную службу. Об этом говорится на официальном сайте украинского военного ведомства.

"Министр обороны Рустем Умеров подписал указ об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет — как во время действия военного положения, так и в мирное время", — говорится в публикации украинского министерства.

Основной акцент концепции сделан именно на гарантированном обеспечении ВСУ людьми на период всего военного конфликта. Также в документе идёт речь об интеграции в евроатлантическое пространство безопасности и взаимной совместимости украинской армии с войсками стран – членов НАТО. Помимо того, Минобороны Незалежной рассчитывает на расширенное сотрудничество вузов Украины с вузами стран организации Североатлантического альянса и ЕС.

Также документ обозначил намерение поэтапного полного перехода ВСУ на систему контрактного комплектования, где на смену срочной службе придёт "интенсивная военная подготовка граждан призывного возраста". Кроме того, в министерстве заявили о планах модернизации электронной системы воинского учёта и психологического сопровождения военнослужащих.