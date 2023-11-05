Тольяттинская "Лада" обыграла ЦСКА и вышла в лидеры Восточной конференции КХЛ

Открыл счёт игры Трой Джозефс, выступающий за "Ладу". Первую шайбу он забросил всего на 5-й минуте матча. Также из его команды отличились Иван Романов (11-я минута) и Сергей Шумаков, оформивший дубль на 31-й и 33-й минутах. У ЦСКА же попытки сравнять счёт предприняли Владислав Каменев (35-я), Максим Мамин (49-я) и Михаил Григоренко (60-я).