Тольяттинская "Лада" обыграла ЦСКА и вышла в лидеры Восточной конференции КХЛ
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Московский хоккейный клуб ЦСКА со счётом 4:3 уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Открыл счёт игры Трой Джозефс, выступающий за "Ладу". Первую шайбу он забросил всего на 5-й минуте матча. Также из его команды отличились Иван Романов (11-я минута) и Сергей Шумаков, оформивший дубль на 31-й и 33-й минутах. У ЦСКА же попытки сравнять счёт предприняли Владислав Каменев (35-я), Максим Мамин (49-я) и Михаил Григоренко (60-я).
Интересно, что это уже вторая победа "Лады" над ЦСКА в текущем сезоне. Прошлая игра закончилась со счётом 3:1. Сегодняшний матч поднял тольяттинский клуб на первое место турнирной таблицы Восточной конференции с 37 очками в 29 матчах.
Ранее Лайф рассказывал, что "Ак Барс" вырвал победу у СКА в гостевом матче чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31 октября.