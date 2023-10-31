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31 октября, 20:06

"Ак Барс" вырвал победу у СКА в гостевом матче чемпионата КХЛ

Матч казанского "Ак Барса" против петербургского СКА в городе на Неве завершился победой гостей со счётом 3:2. Встреча состоялась в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31 октября.

Первую шайбу на 4-й минуте забросил нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк. Впрочем, преимущество казанцев не продлилось долго, так как уже на 11-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт. Закрепить успех армейцам помогла шайба Василия Глотова в самом конце первого периода.

К середине встречи Дмитрий Яшкин забил хозяевам второй гол, а спустя всего четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий нашёл ещё одну брешь в воротах соперников. Дальнейшие попытки игроков СКА сократить отставание не увенчались успехом.

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ХК "Ак Барс"

Илья Пушкарев
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