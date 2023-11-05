В Донецке задумались о строительстве метро

После завершения боевых действий в зоне специальной военной операции в Донецке может появиться метро, заявил глава Министерства транспорта ДНР Владимир Тужилин.

"На сегодняшний день ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу совместно с Минтрансом России", — приводит его слова РИА "Новости".

Глава Минтранса ДНР отметил, что в настоящее время уже вырабатывается концепция, однако добавил, что пока нет какого-либо понимания, о каких сроках идёт речь, нужно принимать решение с учётом оперативной обстановки.