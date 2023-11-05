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5 ноября, 14:36

В Донецке задумались о строительстве метро

Глава Минтранса ДНР Тужилин: В Донецке думают о строительстве метро

После завершения боевых действий в зоне специальной военной операции в Донецке может появиться метро, заявил глава Министерства транспорта ДНР Владимир Тужилин.

"На сегодняшний день ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу совместно с Минтрансом России", — приводит его слова РИА "Новости".

Глава Минтранса ДНР отметил, что в настоящее время уже вырабатывается концепция, однако добавил, что пока нет какого-либо понимания, о каких сроках идёт речь, нужно принимать решение с учётом оперативной обстановки.

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Недавно Лайф рассказывал, что в Донецке открылось представительство президентской платформы "Россия — страна возможностей". Там оборудовали лекторий на сотню посадочных мест, зону совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители средств массовой информации.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
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