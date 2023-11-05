Иран пригрозил США "тяжёлым ударом" из-за боевых действий в Газе
МО Ирана: Наш совет американцам — немедленно прекратить войну в Газе
Иран с самого начала палестино-израильского конфликта поддерживал ХАМАС, а также выступал против вмешательств США. Министр обороны Ирана — бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани — пригрозил Штатам "тяжёлым ударом", если Вашингтон продолжит накалять конфликт и не установит режим прекращения огня в Газе, сообщило издание Al Arabiya.
"Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы (США. — Прим. Лайфа) получите тяжёлый удар", — заявил Аштиани.
Министр и ранее неоднократно обвинял США во вмешательстве в конфликт. По его словам, Вашингтон пострадает, потому что принял сторону Израиля.
Как ранее писал Лайф, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешёл "красные линии". Политик сообщил, что такое поведение властей еврейского государства может заставить каждого принять ответные меры, однако, что конкретно он имел в виду, не уточнялось.
ТАСС / Zuma