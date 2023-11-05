Иран пригрозил США "тяжёлым ударом" из-за боевых действий в Газе

Иран с самого начала палестино-израильского конфликта поддерживал ХАМАС, а также выступал против вмешательств США. Министр обороны Ирана — бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани — пригрозил Штатам "тяжёлым ударом", если Вашингтон продолжит накалять конфликт и не установит режим прекращения огня в Газе, сообщило издание Al Arabiya.

"Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы (США. — Прим. Лайфа) получите тяжёлый удар", — заявил Аштиани.

Министр и ранее неоднократно обвинял США во вмешательстве в конфликт. По его словам, Вашингтон пострадает, потому что принял сторону Израиля.