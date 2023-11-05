Зрители нашли в "Служебном романе" любопытный киноляп с зонтом Рыжовой

Картина "Служебный роман" режиссёра Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1977 году и стала лидером проката. Фильм до сих пор заслуженно занимает своё место в золотом фонде советского кино. Сюжет повествует о попытках стеснительного и холостого сотрудника московского статистического предприятия, сыгранного Андреем Мягковым, завоевать сердце своей строгой руководительницы в исполнении Алисы Фрейндлих.

В фильме есть ещё одна сюжетная линия, основой которой также стали романтические чувства. Ещё одна сотрудница столичного предприятия — по имени Ольга Петровна Рыжова, которую сыграла Светлана Немоляева — встречает свою университетскую любовь (сыграл Олег Басилашвили) и начинает отправлять ему любовные письма.

Именно с персонажем Немоляевой связан небольшой киноляп, который заметил РБК. На 43-й минуте закадровый голос Немоляевой читает строки из стихотворения Беллы Ахмадулиной "О, мой застенчивый герой...", в то время как её героиня, поглощённая мыслями, идёт к электричке, укрываясь от дождя зонтом.

Кадры из фильма "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Кадр © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

От внимательного зрителя не укрылись необъяснимые сюжетом изменения, которые происходят с рукояткой защищающего от дождя аксессуара. Смотрите сами: на первом кадре у него округлая ручка, а всего через несколько секунд в той же сцене набалдашник зонта исчез, сменившись продолговатой рукояткой.

Кадры из фильма "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Кадр © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Конечно же, это никак не вредит рассказанной в фильме истории, но такие небольшие производственные недочёты вызывают любопытство. А ещё это хороший повод пересмотреть классику ноябрьским вечером.