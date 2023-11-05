В Берлине произраильская демонстрация собрала 250 человек
В Берлине проходит демонстрация в поддержку Израиля, активисты идут колонной по центральной улице с израильскими флагами и транспарантами. Об этом пишет ТАСС.
По данным местной полиции, всего на манифестацию вышло около 250 человек. Активисты движутся под звуки израильской музыки, многие несут плакаты с изображённой звездой Давида. На данный момент никаких нарушений правоохранители не зафиксировали.
Ранее, в октябре, в берлинском районе Нойкёльн прошла масштабная антиизраильская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Полиция задержала 40 человек. Людей собрала пропалестинская организация "Самидун".
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