В Берлине произраильская демонстрация собрала 250 человек

В Берлине проходит демонстрация в поддержку Израиля, активисты идут колонной по центральной улице с израильскими флагами и транспарантами. Об этом пишет ТАСС.

По данным местной полиции, всего на манифестацию вышло около 250 человек. Активисты движутся под звуки израильской музыки, многие несут плакаты с изображённой звездой Давида. На данный момент никаких нарушений правоохранители не зафиксировали.