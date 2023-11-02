В Германии пообещали депортацию поддерживающим ХАМАС антисемитам
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек осудил проявления антисемитизма в стране
Сжигание флагов Израиля и восхваление террора ХАМАС должны заканчиваться судом, а при отсутствии гражданства — депортацией, полагает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
"Антисемитизм в любой его форме и проявлении терпеть недопустимо. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жёсткой политической реакции", — заявил он в видеообращении, опубликованном на странице Минэкономики ФРГ в соцсети X (экс-Twitter).
Германские мусульмане, по словам министра, могут рассчитывать на защиту от насилия со стороны правых экстремистов, но для этого они должны дистанцироваться от действий ХАМАС и антисемитизма. Он ждёт чёткого ответа по этому поводу от мусульманских объединений, отмечая, что некоторые "слишком колеблются".
Также Хабек обеспокоен проявлениями антисемитизма со стороны левых политических сил и молодых активистов. По его мнению, страдания людей в секторе Газа ужасны, но не узаконивают систематическое насилие по отношению к евреям.
А ранее заместитель канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал ужасающими масштабы антисемитизма в Германии. Он отметил, что страна несёт историческую ответственность и нетерпимости к евреям не должно быть места. При этом по ФРГ прокатились пропалестинские акции. Так, в Берлине 40 человек было задержано после антисемитских лозунгов. Там же ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. В Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг. А в Дортмунде стали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля.
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