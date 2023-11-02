Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 03:10

В Германии пообещали депортацию поддерживающим ХАМАС антисемитам

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек осудил проявления антисемитизма в стране

Сжигание флагов Израиля и восхваление террора ХАМАС должны заканчиваться судом, а при отсутствии гражданства — депортацией, полагает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Антисемитизм в любой его форме и проявлении терпеть недопустимо. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жёсткой политической реакции", — заявил он в видеообращении, опубликованном на странице Минэкономики ФРГ в соцсети X (экс-Twitter).

Германия ужесточит правила выдачи гражданства и расширит причины для высылки из-за Газы

Германия ужесточит правила выдачи гражданства и расширит причины для высылки из-за Газы

Германские мусульмане, по словам министра, могут рассчитывать на защиту от насилия со стороны правых экстремистов, но для этого они должны дистанцироваться от действий ХАМАС и антисемитизма. Он ждёт чёткого ответа по этому поводу от мусульманских объединений, отмечая, что некоторые "слишком колеблются".

Также Хабек обеспокоен проявлениями антисемитизма со стороны левых политических сил и молодых активистов. По его мнению, страдания людей в секторе Газа ужасны, но не узаконивают систематическое насилие по отношению к евреям.

Захарова разоблачила виновника антиизраильских акций с участием сотен миллионов людей

Захарова разоблачила виновника антиизраильских акций с участием сотен миллионов людей

А ранее заместитель канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал ужасающими масштабы антисемитизма в Германии. Он отметил, что страна несёт историческую ответственность и нетерпимости к евреям не должно быть места. При этом по ФРГ прокатились пропалестинские акции. Так, в Берлине 40 человек было задержано после антисемитских лозунгов. Там же ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. В Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг. А в Дортмунде стали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля.

Обложка ©

Unsplash / Anthony Reungère

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Германия
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров