В Германии пообещали депортацию поддерживающим ХАМАС антисемитам

Сжигание флагов Израиля и восхваление террора ХАМАС должны заканчиваться судом, а при отсутствии гражданства — депортацией, полагает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Антисемитизм в любой его форме и проявлении терпеть недопустимо. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жёсткой политической реакции", — заявил он в видеообращении, опубликованном на странице Минэкономики ФРГ в соцсети X (экс-Twitter).

Германские мусульмане, по словам министра, могут рассчитывать на защиту от насилия со стороны правых экстремистов, но для этого они должны дистанцироваться от действий ХАМАС и антисемитизма. Он ждёт чёткого ответа по этому поводу от мусульманских объединений, отмечая, что некоторые "слишком колеблются".