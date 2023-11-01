Захарова разоблачила виновника антиизраильских акций с участием сотен миллионов людей

США позиционируют себя как главного союзника Израиля, при этом делают всё возможное для того, чтобы настроить против израильского народа миллионы людей по всему свету. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы.

"Штаты всегда говорили о том, что они выступают на стороне Израиля. Это как же так надо выступать на стороне Израиля, чтобы за всю мировую историю, впервые в жизни, настолько много людей по всему миру настроить против этой страны? Вы же видите, что происходит. Кто же в этом виноват? По всему миру проходят многомиллионные [протесты]. Это сделали США", — сказала Мария Захарова в эфире "Радио Sputnik", отметив, что общее число противников Израиля, протестующих по всему миру, может насчитывать сотни миллионов людей.

Дипломат уверена, что причиной настолько мощных протестных движений стала именно политика Вашингтона. Она добавила, что в мире ещё никогда не было таких мощных демонстраций, как те, что мы можем наблюдать в связи с обострением на Ближнем Востоке. Подобные акции были прежде, но всегда носили локальный характер.