Заместитель Шольца назвал ужасающими масштабы антисемитизма в Германии

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек поразился масштабам антисемитизма в стране. Он подчеркнул, что в ФРГ не должно быть нетерпимости к евреям.

"Масштабы антисемитизма [в Германии] ужасающи. Мы несём историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция — со всеми правами и обязанностями, которые из неё следуют", — сказал Хабек в беседе с Bild.

Отметим, что до этого немецкое издание разместило обращение к жителям ФРГ, в котором были представлены правила сосуществования. Публикация из 50 пунктов появилась после антиизраильских несогласованных акций и в связи с нарушениями со стороны пропалестинских активистов.