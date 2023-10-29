Заместитель Шольца назвал ужасающими масштабы антисемитизма в Германии
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Масштабы антисемитизма в Германии ужасающи
Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек поразился масштабам антисемитизма в стране. Он подчеркнул, что в ФРГ не должно быть нетерпимости к евреям.
"Масштабы антисемитизма [в Германии] ужасающи. Мы несём историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция — со всеми правами и обязанностями, которые из неё следуют", — сказал Хабек в беседе с Bild.
Отметим, что до этого немецкое издание разместило обращение к жителям ФРГ, в котором были представлены правила сосуществования. Публикация из 50 пунктов появилась после антиизраильских несогласованных акций и в связи с нарушениями со стороны пропалестинских активистов.
Примечательно, что за последнее время в Германии зафиксировали свыше 1,2 тысячи правонарушений на акциях, проходящих на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Так, в начале октября пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов, тогда задержали 40 человек.
Также в столице ФРГ ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. Кроме того, в немецком Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг. А в Дортмунде стали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля.
Как сообщал Лайф, вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более трёх недель. Всё началось 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. Сегодня вечером сообщалось, что Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, где находится более 12 тысяч мирных жителей.
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