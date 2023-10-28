Бундесвер отправил на Ближний Восток свыше тысячи солдат
DPA: ФРГ перебросила на Кипр свыше тысячи солдат для эвакуации немцев из Газы
Вооружённые силы Германии отправили на Ближний восток более тысячи военнослужащих для возможной эвакуации соотечественников из сектора Газа. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на источники в службах безопасности.
"Бундесвер перебросил более 1000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан. Подавляющее большинство [военнослужащих] мужчин и женщин сейчас находятся в режиме готовности на Кипре", — говорится в сообщении.
Дальнейшие действия немецких военных будут зависеть от развития событий, подчеркнул неназванный собеседник DPA. В частности, есть опасения, что в конфликт могут вступить Ливан или Иран.
К слову, о том, что немецкие власти развернули спецподразделения Бундесвера на Кипре, ранее сообщало издание Bild. По его данным, вооружённые солдаты элитного подразделения были переброшены на Кипр, где также разместились ВМС Германии, известные как "боевые пловцы".
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по Израилю, а затем объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. При этом Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной.
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