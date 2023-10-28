Бундесвер отправил на Ближний Восток свыше тысячи солдат

Вооружённые силы Германии отправили на Ближний восток более тысячи военнослужащих для возможной эвакуации соотечественников из сектора Газа. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на источники в службах безопасности.

"Бундесвер перебросил более 1000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан. Подавляющее большинство [военнослужащих] мужчин и женщин сейчас находятся в режиме готовности на Кипре", — говорится в сообщении.

Дальнейшие действия немецких военных будут зависеть от развития событий, подчеркнул неназванный собеседник DPA. В частности, есть опасения, что в конфликт могут вступить Ливан или Иран.