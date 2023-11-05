На россиянина повесили внушительный список судимостей из-за неуловимого "злого двойника"

Житель Челябинска однажды утром внезапно для себя обнаружил, что является фигурантом нескольких уголовных дел, среди которых значатся кражи, хулиганство, угрозы убийством и нанесение побоев. Выяснилось, что всему виной его "злой двойник". Об этом сообщил SHOT.

Житель Челябинска Сергей Никонов — о статьях, которые приписаны ему в справке МВД. Видео © t.me / SHOT

О том, сколько "у него судимостей", 44-летний Сергей Никонов узнал, когда начал оформлять разрешение на оружие. В справке от МВД он с потрясением прочёл о преступлениях, якобы совершённых им в разных городах России. Правда, сам он никогда не посещал этих мест.

История, начавшаяся как стивенсоновский "Доктор Джекил и мистер Хайд", имеет вполне простое объяснение. Гордым владельцем всех этих судимостей оказался зарегистрированный в Тюмени полный тёзка мужчины из Челябинска, чьи статьи из-за ошибки в базе достались Сергею, которому при таком послужном списке можно и не мечтать об устройстве на хорошую работу. Кроме того, челябинец опасается, что эта ситуация в будущем может стать проблемой при трудоустройстве его дочерей, одна из них студентка, а вторая учится в школе.

Занятно тут ещё и то, что за каждый пункт своего впечатляющего криминального "резюме" Никонов из Тюмени всегда получал условные сроки. Его законопослушный челябинский тёзка подозревает, что из-за путаницы в базе тот мог приносить на свои суды справку об отсутствии судимостей, которая, как по волшебству, спасала его от реальных сроков.

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