Израиль первым в истории отбил ракетный удар из космоса
Telegraph: ПРО Израиля впервые в истории сбила запущенную через космос ракету
Израиль стал первой в истории страной, сбившей ракету, траектория которой проходила через космическое пространство. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Момент перехвата йеменской ракеты израильской системой ПРО Arrow. Видео © X / Israel War Room
Речь идёт об атаке 30 октября, когда ЦАХАЛ сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена и летевшую в сторону города Эйлат. Она пролетала через космическое пространство, где её и настиг удар системы противоракетной обороны Arrow.
Ранее новый атомный подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава". По информации Минобороны, стрельба осуществлялась из подводного положения и проходила в штатном режиме.
X / Israel War Room