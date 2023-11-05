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5 ноября, 15:55

Израиль первым в истории отбил ракетный удар из космоса

Telegraph: ПРО Израиля впервые в истории сбила запущенную через космос ракету

Израиль стал первой в истории страной, сбившей ракету, траектория которой проходила через космическое пространство. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Момент перехвата йеменской ракеты израильской системой ПРО Arrow. Видео © X / Israel War Room

Речь идёт об атаке 30 октября, когда ЦАХАЛ сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена и летевшую в сторону города Эйлат. Она пролетала через космическое пространство, где её и настиг удар системы противоракетной обороны Arrow.

Российские силы ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" за сутки

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Ранее новый атомный подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава". По информации Минобороны, стрельба осуществлялась из подводного положения и проходила в штатном режиме.

Обложка ©

X / Israel War Room

Юрий Лысенко
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