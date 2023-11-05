Израиль первым в истории отбил ракетный удар из космоса

Израиль стал первой в истории страной, сбившей ракету, траектория которой проходила через космическое пространство. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Момент перехвата йеменской ракеты израильской системой ПРО Arrow. Видео © X / Israel War Room

Речь идёт об атаке 30 октября, когда ЦАХАЛ сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена и летевшую в сторону города Эйлат. Она пролетала через космическое пространство, где её и настиг удар системы противоракетной обороны Arrow.