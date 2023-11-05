Вратарю ЦСКА Акинфееву предложили стать "главным по коням" с оплатой в пельменях

На матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским "Пари НН" болельщики на трибунах растянули шуточный плакат, призывающий голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева переехать в деревню, чтобы стать "главным по коням".

"Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главный по коням. Платим пельменями", — гласит надпись на баннере.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место с 24 очками. А лидирующую позицию держит ФК "Краснодар" с 31 очком.