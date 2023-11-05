Во Франции пришли в ужас от "безумного подарка" Зеленскому от фон дер Ляйен

Он напомнил, что предыдущие 11 пакетов санкций не оказали на Москву заметного эффекта, тогда как влияние на страны Европы оказалось весьма значительным. Так, по его словам, после ограничений ЕС в отношении России во Франции серьёзно увеличились счета за электроэнергию и разогналась инфляция и это на фоне того, что МВФ прогнозирует в 2024 году вдвое больший рост ВВП в России в сравнении с перспективами еврозоны.