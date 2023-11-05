Во Франции пришли в ужас от "безумного подарка" Зеленскому от фон дер Ляйен
Лидер французских "Патриотов" Филиппо осудил ЕК за обещанные Зеленскому санкции
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, анонсировавшую 12-й пакет санкций против России. Соответствующее заявление политик сделал у себя на странице в социальной сети X.
"Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского", — говорится в публикации Филиппо.
Он напомнил, что предыдущие 11 пакетов санкций не оказали на Москву заметного эффекта, тогда как влияние на страны Европы оказалось весьма значительным. Так, по его словам, после ограничений ЕС в отношении России во Франции серьёзно увеличились счета за электроэнергию и разогналась инфляция и это на фоне того, что МВФ прогнозирует в 2024 году вдвое больший рост ВВП в России в сравнении с перспективами еврозоны.
"Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!" — призвал лидер французских "Патриотов".
Напомним, вчера Фон дер Ляйен из Киева анонсировала новый пакет антироссийских санкций ЕС. По её словам, ограничения, в частности, коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.
ТАСС / Zuma