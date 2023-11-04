В Кремле вопрос о визите фон дер Ляйен в Киев переадресовали европейским налогоплательщикам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" высказался о визите главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев. По словам представителя Кремля, оценивать её поездку должны жители Евросоюза, которые содержат европейских чиновников на свои налоги.

"Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и её рабочий аппарат", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к визиту главы ЕК на Украину.