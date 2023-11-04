В Кремле вопрос о визите фон дер Ляйен в Киев переадресовали европейским налогоплательщикам
Песков — о визите фон дер Ляйен в Киев: Пусть его оценят налогоплательщики ЕС
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © Сайт Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" высказался о визите главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев. По словам представителя Кремля, оценивать её поездку должны жители Евросоюза, которые содержат европейских чиновников на свои налоги.
"Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и её рабочий аппарат", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к визиту главы ЕК на Украину.
Как ранее сообщал Лайф, фон дер Ляйен приехала на Украину утром 4 ноября. На вокзале в Киеве её встретил Владимир Зеленский, а после переговоров они провели совместную пресс-конференцию. На ней еврочиновница заявила, что в скором времени ЕС представит 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.