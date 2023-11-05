Во Львове соседи по больничной палате отказались звать медсестру к раненому бойцу ВСУ, потому что он просил помощи на русском языке. Историей поделилась в соцсети украинский историк и публицист Марта Гавришко.

"Близкий мне человек лежит в больнице Львова после тяжёлой операции. На грани жизни и смерти. Но что беспокоит соседей по палате? Нет, не то, что он стонет от боли. А то, что этот человек по-русски просит позвать медсестру", — написала она.

По её словам, ненависть ко всему русскому объединила нацию Украины. Она назвала соседей по палате своего знакомого "жестокими бойцами внутриукраинского "язычного фронта". Но при этом Гавришко обратила внимание на двойные стандарты.

Она напомнила, что отдельные военнослужащие Украины, относящиеся к командной верхушке, спокойно используют русский язык в обычной жизни и порой даже в публичном пространстве. Историк заметила, что, возможно, украинскую мову и нужно активно распространять, но не насильственными способами.

Примечательно, что пользователи в комментариях согласились с тем, что на Украине давно существуют перегибы в плане запретов на всё русское. Однако некоторые Гавришко не поддержали и заявили, что на языке "колонизаторов" нельзя говорить даже в больничном бреду, а значит, соседи по палате не такие уж и монстры, а просто "патриоты Украины".