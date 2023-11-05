Александр Головин стал самым результативным полузащитником в чемпионате Франции

Выступающий за "Монако" российский футболист Александр Головин занял вторую строчку в рейтинге самых результативных спортсменов текущего сезона чемпионата Франции. Полузащитника опережает лишь нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Россиянин поднялся в списке после матча с "Брестом", где ему удалось забить гол и отдать голевой пас. Суммарно Головин набрал за сезон семь очков, тогда как форвард парижан имеет в копилке 10 результативных действий. Сравняться с хавбеком "Монако" удалось лишь нападающему "Ланса" Флориану Сотоке и защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими.

После 11 матчей в Лиге 1 монегаски расположились на второй строчке турнирной таблицы с 23 очками. Лидерскую позицию с 24 очками занимает ПСЖ.