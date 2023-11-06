Директор ЦРУ прибыл в Израиль
NYT: Глава ЦРУ Бёрнс посетил Израиль для встречи с разведсообществом страны
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс совершил рабочий визит в Израиль. В рамках поездки глава организации встретится с представителями местного разведывательного сообщества, сообщили в New York Times со ссылкой на источники.
Также руководитель ЦРУ планирует обсудить способы борьбы с палестинской группировкой ХАМАС. Далее Бёрнс отправится в Катар, ОАЭ и Египет. Целью его ближневосточного турне является упрочнение обязательств по сотрудничеству с партнёрами в разведывательной сфере, а также проведение переговоров на тему освобождения заложников, сказано в материале.
На Ближнем Востоке сейчас находится и госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. В минувшее воскресенье американский дипломат провёл встречу с палестинским президентом Махмудом Аббасом в Рамалле, не сделав по завершении переговоров никаких заявлений.