Директор ЦРУ прибыл в Израиль

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс совершил рабочий визит в Израиль. В рамках поездки глава организации встретится с представителями местного разведывательного сообщества, сообщили в New York Times со ссылкой на источники.

Также руководитель ЦРУ планирует обсудить способы борьбы с палестинской группировкой ХАМАС. Далее Бёрнс отправится в Катар, ОАЭ и Египет. Целью его ближневосточного турне является упрочнение обязательств по сотрудничеству с партнёрами в разведывательной сфере, а также проведение переговоров на тему освобождения заложников, сказано в материале.