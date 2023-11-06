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5 ноября, 23:30

В Петербурге скончался искусствовед Аркадий Ипполитов

<p>Аркадий Ипполитов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Аркадий Ипполитов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Всемирно известный искусствовед и автор книг Аркадий Ипполитов скончался в Санкт-Петербурге на 66-м году жизни. Организатора сотен выставок в России и за рубежом не стало 5 ноября. Трагичную новость озвучила газета The Art Newspaper Russia.

"Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу "Просто Рим", — подчеркнули в издании, выразив родным соболезнования.

Ипполитов специализировался на итальянском искусстве XV–XVII веков. Долгое время он проработал в Эрмитаже, а также преподавал в Европейском университете. Одной из его последних знаковых экспозиций стала масштабная выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая была организована в Ватикане в 2018 году.

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Илья Пушкарев
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