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6 ноября, 02:12

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к повстанцам, похитившим его отца

<p>Колумбийский футболист "Ливерпуля" Луис Диас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luisdiaz19_</p>

Колумбийский футболист "Ливерпуля" Луис Диас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luisdiaz19_

Колумбийский игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к Армии национального освобождения (АНО) Колумбии с просьбой освободить его похищенного отца.

"Сейчас говорит не футболист. Это Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый человек, опора семьи... А сейчас он похищен. Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее", — написал футболист в соцсети в воскресенье после матча чемпионата Англии против клуба "Лутон Таун", в котором забил единственный гол мерсисайдцев (встреча закончилась со счётом 1:1).

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Он также призвал международные ассоциации работать над тем, чтобы отец получил свободу, и признался, что с каждой минутой семья волнуется всё сильнее. Кроме того, он поблагодарил всех колумбийцев и мировое сообщество за поддержку.

Напомним, 29 октября на заправке на родителей футболиста напала группа вооружённых людей и увезла их в сторону государственной границы с Венесуэлой. Позже мать футболиста удалось спасти.

Лариса Сафронова
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