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6 ноября, 05:28

Два ребёнка и женщина пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Крыму

<p>Последствия ДТП с микроавтобусом в Крыму. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/12549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Крым</a></p>

Последствия ДТП с микроавтобусом в Крыму. Обложка © t.me / МВД Крым

Серьёзное ДТП произошло в Крыму, в результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, вчера около десяти часов вечера по местному времени в Первомайском районе водитель автомобиля Volkswagen Passat не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение. В салоне автобуса, который направлялся по маршруту Симферополь – Армянск, в момент аварии находились 15 пассажиров.

"Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два несовершеннолетних, 2018 и 2011 годов рождения, и женщина, 1987 года рождения", — уточнили в МВД.

По факту ДТП начата проверка, установление обстоятельств контролирует Прокуратура Крыма. По данным надзорного ведомства, микроавтобус принадлежит ИП, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров.

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Николь Вербер
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