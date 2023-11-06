Число погибших сотрудников БАПОР в секторе Газа выросло до 88

Почти до 90 увеличилось количество погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении глав гуманитарных ведомств Организации Объединённых Наций.

"Множество гуманитарных работников погибло с 7 октября, среди них 88 сотрудников БАПОР", — заявили в ООН, подчеркнув, что это самые большие потери всемирной организации, которые когда-либо были зафиксированы в одном конфликте.

В заявлении стоит подпись заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн, гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, исполнительного директора Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и других. Они призвали немедленно прекратить конфликт на Ближнем Востоке, отметив, что "всему есть предел".