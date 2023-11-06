В Подмосковье расследуют таинственную смерть девочки, умершей после сильного кровотечения из носа

В подмосковном Серпухове загадочным образом скончалась пятиклассница — у неё началось сильное кровотечение из носа. Известно, что незадолго до смерти у неё диагностировали гайморит. Подробности жуткой истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, в конце октября 11-летняя девочка с симптомами ОРВИ была на приёме у врача. После осмотра её отправили к лору, который, казалось, с лёгкостью определил диагноз и назначил действенное лечение — уколы и промывание носа.

Сначала девочке и правда стало намного лучше, её даже решили взять на семейный праздник: в пятницу семья отмечала день рождения младшей дочки, которой исполнился год, и школьница позвала на празднование свою одноклассницу. Вскоре после застолья подружки ушли спать в комнату, а посреди ночи девочке стало плохо. Сначала её сильно тошнило, а под утро начала идти кровь из носа. Родители вызвали скорую, и школьницу госпитализировали, однако врачи помочь ничем не смогли — около полудня она скончалась. Точную причину смерти покажет экспертиза.