Лесозаводск превратился в "царство Снежной Королевы" после ледяных ливней в Приморье

Жители города Лесозаводска Приморского края делятся в Сети кадрами последствий ледяного дождя, обрушившегося на регион и ставшего причиной введения режима ЧС. Коммунальные службы продолжают устранять перебои в подаче света и тепла.

Последствия непогоды в Лесозаводске в Приморье. Видео © VK / Самое интересное / Экожизнь / ДПС25

"Из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалены деревья. От электроэнергии отключены микрорайоны Ружино и Мира, а также центральная часть города", — рассказали в администрации Лесозаводска.

Там уточнили, что без электричества остались четыре городские котельные. Две из них успели перевести на альтернативные источники питания. В школах будет проводиться дистанционное обучение в связи с непогодой. Сегодня горожан просят по возможности оставаться дома и не парковать машины под деревьями.

На публикуемых кадрах видно, что и автомобили, и деревья, и балконы горожан покрылись толстым слоем ледяной корки. А под ногами при этом грязные лужи и потоки воды. На дорогах местами затруднён проезд.