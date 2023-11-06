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6 ноября, 07:28

Неизвестные проникли в дом через окно и похитили 4,5 млн рублей в Низино

Группа неизвестных проникла в дом, похитив более четырёх миллионов рублей и другое имущество в Ленинградской области.

Инцидент произошел 3 ноября в деревне Низино. Правоохранители установили, что злоумышленники попали в жилище через окно на первом этаже, отжав стеклопакет.

Неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей, 4 тысячи евро, 10 тысяч долларов, два золотых кольца с бриллиантами и мужские часы, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Общая стоимость ущерба составила порядка 6,7 миллиона рублей.

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freepik / jcomp

Ян Поланин
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