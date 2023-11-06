Неизвестные проникли в дом через окно и похитили 4,5 млн рублей в Низино
Группа неизвестных проникла в дом, похитив более четырёх миллионов рублей и другое имущество в Ленинградской области.
Инцидент произошел 3 ноября в деревне Низино. Правоохранители установили, что злоумышленники попали в жилище через окно на первом этаже, отжав стеклопакет.
Неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей, 4 тысячи евро, 10 тысяч долларов, два золотых кольца с бриллиантами и мужские часы, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
Общая стоимость ущерба составила порядка 6,7 миллиона рублей.
Ранее Лайф писал, что жительница Чебоксар самостоятельно обратилась в полицию, узнав себя на ориентировке в Интернете. Причиной, по которой ею стали интересоваться правоохранители, стала кража чужой детской обуви.