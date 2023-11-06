Сбежавший из России Noize MC* продолжает зарабатывать на недвижимости в Москве

Рэп-рок-исполнитель Noize MC* уехал из России, но продолжает зарабатывать на недвижимости в Москве. Его жена сдала в аренду одну из их столичных квартир, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, речь идёт об однокомнатной квартире площадью 42 кв. м. на Васильцовском Стане в Рязанском районе. Её снял молодой парень из Минска, который работает барменом. Его нашли по знакомым, размещать объявление не потребовалось. В среднем аренда такой квартиры обходится не менее чем в 40 тысяч рублей в месяц, однако при продаже однушки семья Алексеевых* получит от 14 миллионов рублей.

Также оказалось, что на жену рэпера записана трёхкомнатная квартира на улице Вавилова, 109-метровая недвижимость находится прямо около Нескучного сада. Стоимость такого респектабельного жилища превышает 87 миллионов рублей. Помимо трёшки у семьи музыканта также есть машино-место (от 2,3 млн) и 13-метровая кладовая на минус втором этаже (от 2 млн).

Дом на улице Вавилова, в котором супруга Noize MC* владеет трёхкомнатной квартирой. Видео © t.me / SHOT

Ранее Лайф уже рассказывал, что после переезда музыкант Noize MC* начал избавляться от оставшегося в России имущества. Так, например, артист продал внедорожник Toyota RAV 4 2013 года выпуска. Автомобиль, которым исполнитель песни "На Марсе классно" владел без малого десять лет, был продан за 2,1 миллиона рублей перекупам.