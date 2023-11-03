Noize MC* снова намерен обжаловать решение суда, принятое в пользу его бывшего концертного директора

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев*) снова пытается обжаловать решение суда, который дважды признал ложью его слова о бывшем концертном директоре. Об этом сообщает SHOT. Ранее артист обвинил менеджера Артёма Миронова в присвоении гастрольных денег.

До этого Лайф писал, что концертный директор Noize MC (Иван Алексеев*) Артём Миронов потребовал от рэпера более девяти миллионов рублей за публичное обвинение его в краже денег. До этого музыкант в интервью Юрию Дудю* заявил, что топ-менеджер якобы скрылся в США со средствами за несостоявшиеся выступления. Как рассказал Лайфу адвокат Миронова Алексей Самойленко, всё было наоборот.

Суд встал на сторону концертного директора и признал слова Noize MC* ложными и порочащими честь Миронова. Дудя* обязали удалить видео, а также опубликовать опровержение. Однако в финансовой компенсации было отказано. Музыкант подавал апелляцию на это решение, но вышестоящий суд оставил его без изменения. Сейчас Алексеев* снова подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Адвокат Миронова Алексей Самойленко тоже намерен подать жалобу, чтобы удовлетворили моральную компенсацию.

Ранее Лайф рассказывал, что покинувший Россию музыкант Noize MC* избавляется от оставшегося в РФ имущества. Артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4. Музыкант владел автомобилем десять лет, машину 2013 года выпуска он продал за 2,1 миллиона рублей перекупам.