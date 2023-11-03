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3 ноября, 08:14

Noize MC* снова намерен обжаловать решение суда, принятое в пользу его бывшего концертного директора

Noize MC* обжаловал решение суда, признавшего его слова об экс-директоре ложью

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев*) снова пытается обжаловать решение суда, который дважды признал ложью его слова о бывшем концертном директоре. Об этом сообщает SHOT. Ранее артист обвинил менеджера Артёма Миронова в присвоении гастрольных денег.

До этого Лайф писал, что концертный директор Noize MC (Иван Алексеев*) Артём Миронов потребовал от рэпера более девяти миллионов рублей за публичное обвинение его в краже денег. До этого музыкант в интервью Юрию Дудю* заявил, что топ-менеджер якобы скрылся в США со средствами за несостоявшиеся выступления. Как рассказал Лайфу адвокат Миронова Алексей Самойленко, всё было наоборот.

Noizе MC пытался свалить на менеджера штраф за отсутствие маркировки иноагента

Noizе MC пытался свалить на менеджера штраф за отсутствие маркировки иноагента

Суд встал на сторону концертного директора и признал слова Noize MC* ложными и порочащими честь Миронова. Дудя* обязали удалить видео, а также опубликовать опровержение. Однако в финансовой компенсации было отказано. Музыкант подавал апелляцию на это решение, но вышестоящий суд оставил его без изменения. Сейчас Алексеев* снова подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Адвокат Миронова Алексей Самойленко тоже намерен подать жалобу, чтобы удовлетворили моральную компенсацию.

Ранее Лайф рассказывал, что покинувший Россию музыкант Noize MC* избавляется от оставшегося в РФ имущества. Артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4. Музыкант владел автомобилем десять лет, машину 2013 года выпуска он продал за 2,1 миллиона рублей перекупам.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Илья Суриков
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