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6 ноября, 09:37

В США указали на критическую ошибку Белого дома в отношении Путина

Foreign Affairs: Белый дом ошибся, пытаясь говорить с Путиным с позиции силы

Основной ошибкой властей США в отношении президента России Владимира Путина стало неверное понимание того, какие отношения с ним нужно выстраивать. Представители истеблишмента Соединённых Штатов пытаются строить диалог с российским лидером с позиции силы, что чревато лишь обострением конфликта между странами. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

"Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией",  сказано в тексте.

Автор предлагает Белому дому изменить свой подход и начать пытаться снизить напряжённость между Россией и США дипломатическим путём. В частности, речь идёт о переговорах и диалоге с РФ.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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