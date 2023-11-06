В США указали на критическую ошибку Белого дома в отношении Путина

Основной ошибкой властей США в отношении президента России Владимира Путина стало неверное понимание того, какие отношения с ним нужно выстраивать. Представители истеблишмента Соединённых Штатов пытаются строить диалог с российским лидером с позиции силы, что чревато лишь обострением конфликта между странами. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

"Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией", — сказано в тексте.

Автор предлагает Белому дому изменить свой подход и начать пытаться снизить напряжённость между Россией и США дипломатическим путём. В частности, речь идёт о переговорах и диалоге с РФ.