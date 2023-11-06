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6 ноября, 11:12

Зеленский просит снова продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский подписал и внёс в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 дней — до 14 февраля 2024 года. Документ опубликовал народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях.

Законам предстоит получить одобрение в украинском парламенте. По мнению Железняка, голосование, вероятнее всего, пройдёт 8 ноября.

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Напомним, в прошлый раз Зеленский подписал такие законы 17 августа 2023 года. В тот раз они также касались продления военного положения и мобилизации на 90 дней — до 15 ноября 2023 года.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Юрий Лысенко
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