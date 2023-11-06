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6 ноября, 11:37

На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва

<p>Обстановка на вокзале Сен-Лазар в Париже. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jmounir01/status/1721471842559365572/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jmounir01</a></p>

Обстановка на вокзале Сен-Лазар в Париже. Обложка © Twitter / Jmounir01

В Париже эвакуировали вокзал Сен-Лазар из-за угрозы взрыва. Кто-то из пассажиров оставил подозрительную посылку.

"В настоящее время доступ на парижский вокзал Сен-Лазар закрыт из-за подозрительной посылки. Установлен периметр безопасности, для путешественников открыты только подъезды 1 и 27", — говорится в соцсети X (бывший Twitter) SNCF Иль-де-Франс Мобилитес.

К месту ЧП прибыли экстренные службы, территорию оцепили. Также было приостановлено движение нескольких поездов. К настоящему моменту операция по разминированию предмета завершена — специалисты ничего не обнаружили. Доступ на станцию снова открыт.

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Николь Вербер
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