На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва
Обстановка на вокзале Сен-Лазар в Париже. Обложка © Twitter / Jmounir01
В Париже эвакуировали вокзал Сен-Лазар из-за угрозы взрыва. Кто-то из пассажиров оставил подозрительную посылку.
"В настоящее время доступ на парижский вокзал Сен-Лазар закрыт из-за подозрительной посылки. Установлен периметр безопасности, для путешественников открыты только подъезды 1 и 27", — говорится в соцсети X (бывший Twitter) SNCF Иль-де-Франс Мобилитес.
К месту ЧП прибыли экстренные службы, территорию оцепили. Также было приостановлено движение нескольких поездов. К настоящему моменту операция по разминированию предмета завершена — специалисты ничего не обнаружили. Доступ на станцию снова открыт.
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