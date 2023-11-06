На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва

В Париже эвакуировали вокзал Сен-Лазар из-за угрозы взрыва. Кто-то из пассажиров оставил подозрительную посылку.

"В настоящее время доступ на парижский вокзал Сен-Лазар закрыт из-за подозрительной посылки. Установлен периметр безопасности, для путешественников открыты только подъезды 1 и 27", — говорится в соцсети X (бывший Twitter) SNCF Иль-де-Франс Мобилитес.

К месту ЧП прибыли экстренные службы, территорию оцепили. Также было приостановлено движение нескольких поездов. К настоящему моменту операция по разминированию предмета завершена — специалисты ничего не обнаружили. Доступ на станцию снова открыт.