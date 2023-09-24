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24 сентября, 16:39

Аноним сообщил о минировании парка "Зарядье" в Москве и потребовал 666 млн

Московский парк "Зарядье" закрыт, потому что руководству, предположительно, поступил звонок с сообщением о минировании объекта и требованием перевести 666 миллионов рублей. Об этом Лайфу рассказали источники в правоохранительных органах.

Парк "Зарядье" оцеплен. Видео © LIFE

Сейчас территория оцеплена. Официально заявляется, что парк приостановил работу по техническим причинам. Когда в "Зарядье" вновь начнут пускать посетителей, не сообщается.

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Напомним, сообщение о минировании уже приходило руководству "Зарядья". 15 августа из парка эвакуировали посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва. Тогда на почту парка пришло письмо от "18-летнего рэпера Елисея" с угрозой и требованием также перевести 666 миллионов рублей. 16 августа пришло письмо с угрозой от "студента МФЮА Павла". Он тоже требовал деньги. Ну и наконец, 22 августа "Зарядье" вновь "заминировали".

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LIFE

Татьяна Миссуми
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