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6 ноября, 11:43

Лавров: Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне

Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что традиционные методы США и их союзников включают попытки сеять хаос и обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — отметил Лавров на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По его словам, эту идею Запада в полной мере можно увидеть на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. Он отметил, что результаты такой политики ведут к всплеску терроризма и экстремизма, изломанным человеческим судьбам и многомиллионным потокам беженцев.

Глава МИД РФ рассказал, что США и их союзники привыкли добиваться целей за счёт других. Он отметил, что один из главных методов Запада — обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

Лавров призывает принять срочные меры для прекращения огня на Ближнем Востоке

Лавров призывает принять срочные меры для прекращения огня на Ближнем Востоке

Ранее Лавров заявлял, что главной целью США является дестабилизация обстановки в любом регионе мира. Он рассказал, что, начиная с Вьетнама, среди всех внешнеполитических кампаний Штатов за последние 50 лет не было ни одной, которая действительно пошла бы во благо тем государствам и регионам, в чьих делах США приняли участие.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Мышляева
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