Лавров: Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне

Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что традиционные методы США и их союзников включают попытки сеять хаос и обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — отметил Лавров на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По его словам, эту идею Запада в полной мере можно увидеть на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. Он отметил, что результаты такой политики ведут к всплеску терроризма и экстремизма, изломанным человеческим судьбам и многомиллионным потокам беженцев.

Глава МИД РФ рассказал, что США и их союзники привыкли добиваться целей за счёт других. Он отметил, что один из главных методов Запада — обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.