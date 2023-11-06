Сверхбогатых немцев собрались обложить "кризисным налогом"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер государства Олаф Шольц, подготовила законопроект о введении временного "кризисного налога" для сверхбогатых немцев. Об этом со ссылкой на источники пишет портал RND.

По информации RND, эта инициатива станет одним из пунктов списка предложений по экономической политике СДПГ, которую подготовили к назначенной на декабрь конференции партии. Проектом предусмотрено реформирование сферы налогов, в том числе подоходного, а также налога на дарение и получение наследства. Целью предложения является сокращение налогов для большей части граждан при росте налоговой нагрузки на богатых жителей ФРГ.