Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке мэра Мариуполя Олега Моргуна.
"Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ДНР. Причины отставки не сообщаются.
Известно, что Моргун был назначен на данную должность в январе этого года. О назначении нового мэра не сообщается. Однако "Донецкому агентству новостей" удалось узнать, что пока Моргун будет врио, а нового главу выберет городской совет.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко на Сергея Лупанчука. Хоренко командовал Силами спецопераций с июля этого года. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган, он тоже продержался на этом месте сравнительно недолго — с августа 2020-го.