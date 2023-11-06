Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке мэра Мариуполя Олега Моргуна.

"Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ДНР. Причины отставки не сообщаются.

Известно, что Моргун был назначен на данную должность в январе этого года. О назначении нового мэра не сообщается. Однако "Донецкому агентству новостей" удалось узнать, что пока Моргун будет врио, а нового главу выберет городской совет.