Сотрудница ОПК Людмила Трубихина рассказала о необычном способе очистки двигателей боевых машин, в котором используется абрикосовая косточка.

Сотрудники ОПК придумали необычный способ очистки деталей танков с помощью абрикосов. Видео © T.me / Zvezdanews

По её словам, алюминиевые детали танкового двигателя и другие запчасти боевого транспорта нежелательно чистить под сильным напором воды. Это подтолкнуло специалистов предприятия использовать в очистке абрикосовые косточки.

"Это очень эффективный метод очистки алюминиевых деталей. Это обычный абрикос, не армейский какой-то. Косточка засыпается в машину", — объяснила мастер в беседе с телеканалом "Звезда".

Специалист уточнила, что косточка деликатно отбивает грязь, скопившуюся на поверхности металла, в результате чего сама превращается в пыль, а затем попадает в труднодоступные места и выскребает нагар.